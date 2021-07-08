鋼鐵股多檔列為處置股，今日仍全力上攻，以不鏽鋼的彰源(2030)、運錩(2069)盤中強拉漲停最為強勢。

因股價短期漲多，彰源自7月2日起被列為處置股，另外，燁輝(2023)7月6日起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次。運錩同為6日起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次。新鋼(2032)7月6日起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次。

不鏽鋼廠彰源受惠鋼市熱絡，自結5月每股盈餘提升至0.36元，自結4月每股盈餘0.29元，5月加上4月每股約賺0.65元，優於第一季的每股盈餘0.45元，也優於去年全年之表現。

彰源今年隨著不鏽鋼市況增溫，價格趨漲，彰源前5月營收54.19億元，年增31.82%。前5月自結淨利約3.1億元，前5月自結每股淨利約1.1元，遠優於去年全年的每股淨利0.38元，也優於前年全年的每股淨利0.94元。

展望第三季，因產品出貨有遞延效應，預期彰源的營收及獲利可望維持高檔，全年營收及獲利將比去年大幅成長。

不鏽鋼廠運錩6月營收為12.21億元，與5月歷史新高的12.35億元相差不多，整體第二季營收將創新高。受惠於台灣廠量價齊揚，運錩5月合併營收創下12.35億元新高，自結單月獲利5200萬元，每股盈餘0.34元，第二季隨著營收持續攀高，獲利也可望再比第一季成長。

不鏽鋼廠新鋼6月營收2.48億元，年減9.49%，上半年營收17.35億元，年增15.03%。

鍍鋅、烤漆鋼板廠燁輝受惠於內外銷接單暢旺，自結5月稅後盈餘約3.66億元，每股稅後盈餘0.2元。隨著6月出貨續旺，單月營收可望再創新高，第二季營收同步挑戰新高，第二季獲利也將再拚優於第一季。

俄羅斯8月起擬對出口的鋼鐵、鎳鋁銅課徵15%以上臨時稅，限制鋼材出口；加上中國、韓國等多家亞洲鋼廠安排下半年大修，恐令鋼材供料更加吃緊，帶動下半年鋼價續漲；中鋼定調「鋼市第三季穩，第四季迎旺季」。