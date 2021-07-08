亞系針對立積(4968)出具最新研究報告指出，立積在大陸電信WiFi路由器市場占比高，且積極發展手機前端模組(FEM)市場，故維持評等買進、目標價620元。

立積是一家RF(射頻)設計公司，擁有大約60~70%市占的大陸電信WiFi路由器市場，隨著2019~2020年市占率大幅提升，立積股價自2019年4月1日以來已上漲1000%，立積客戶包括博通、高通、聯發科(2454)和瑞昱(2379)，相信隨著WiFi6的普及率成長，立積將持續獲得更多的市占率，維持評等買進、目標價620元。

亞系外資表示，立積積極發展手機WiFi領域，目前立積的設計透過高通、聯發科WiFi平台獲得聯想、三星以及LG的WiFi 5項目，然而，我們相信其他領先品牌，包諾OPPO、Vivo和小米也將優先在自家手機上使用立積的WiFi前端模組(FEM)，有利於立積獲得更多市占率，預測2020~2023年每股收益複合年增長率為45%。

亞系外資表示，立積2022年、2023年獲利成長有機會優於預期，主要動能包括立積是一家純粹的RF設計公司，沒有和中央處理單元(CPU) 捆綁；立積獲得代工、封測夥伴的支持，並在大陸市場具有相當規模；與同業相比，立積面對美中貿易緊張局勢的影響較小。