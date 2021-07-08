根據美國疾病管控和預防中心（CDC）發布的Covid-19模組數據，高度傳染性的Delta變種病毒現在已經取代Alpha變種病毒，成為美國主要的新冠病毒株。

最早在印度發現的Delta變種病毒，現在至少已入侵104個國家。根據美國CDC最近更新的數據， 在截至7月3日的兩周內，Delta變種病毒已經占美國新增確診病例的51.7%。同一期間，最早在英國發現的Alpha變種病毒僅占新增病例的28.7%。

近幾周來，美國衛生官員不斷警告Delta變種病毒將成為美國的主要變種病毒株，在美國其流行率大約每兩周就增加一倍。

約莫兩周之前，白宮首席醫學顧問佛奇博士（Dr.Anthony Fauci ）在6月22日曾表示，Delta變種病毒約占美國所有新病例的20%。

根據世界衛生組織提出的報告，Delta變種病毒的傳播力，比Alpha變種病毒高出約55%。

Delta變種病毒來勢洶洶，為免防疫成果功虧一簣，美國總統拜登周二再次呼籲所有符合條件的美國人盡快接種新冠疫苖。

拜登表示，到本周末，美國完成疫苖接種的人數可望達到1.6億的新里程碑，但仍有數百萬人尚未接種，使他們的社區、朋友和他們關心的人處於危險之中，因為Delta變種病毒，這已經成為一個大問題。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周表示，美國仍有大約1,000個郡的疫苗接種覆蓋率不到30%，這些地方主要位於東南部和中西部，由於Delta變種病毒進一步擴散，CDC已經看到這些地方的發病率正在升高。

科學家和其他健康專家擔心，除非各州能讓更多人接種疫苗，否則Delta變種病毒可能導致入秋後的新病例激增，而那些尚未接種疫苗的人將受到最嚴重的影響。