耕興(6146)今天召開股東常會，公司表示，將持續結合無線通訊、手機功能及數位技術於一體的IOT(物聯網)終端電子產品，所帶來新一波的5G IOT檢測商機，也將投入此類新產品檢測的研發，創造更有價值的檢測服務，並規劃到全世界主要國家設置檢測實驗室的全球拓展策略。

耕興今天股東會決議配發每股現金股利6.3元、股票股利0.5元，合計共配發每股股利6.8元；同時完成全面董事(含獨立董事)改選，一般董事包括友興投資代表人黃文亮、楊志祥、張昭彬、黃明智，3席獨立董事：姚睿、吳大任、陳天輪，股東會結束後旋即召開董事會，黃文亮續任董事長。

耕興今年以來持續受惠於5G NR、Wifi 6/6E等檢測訂單的需求，公司整體產能稼動率保持高水位，今年6月、第2季及上半年營收三創歷史同期新高。

無線及行動通訊產品的檢測是公司營收和獲利的主要來源，隨著5G NR和IOT、Wi-Fi 6E與毫米波(mm Wave)時代的來臨，並因應其應用從現階段的手機、AP Router到未來的監控系統、車聯網、車輛自動駕駛等應用範圍擴大，預期未來生產IOT產品採少量多樣的客製化生產型態，因此IOT產品多樣式(Model)型態是檢測產業的最有利商機。耕興除了持續加強4G行動通訊(包含NB-IOT及LTE Cat M1的新技術)、802.11ac(Wi-Fi)無線網通技術及最新的802.11ax以及WiFi 6E專業能力的提升、檢測能量的增加外，同時積極參與5G行動通訊技術的討論，掌握新一波的5G IOT檢測商機。