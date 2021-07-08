屏東一名83歲老翁，被警方發現從一間曾遭查獲違規營業的工作坊走出，遭警盤查，他大方坦承與38歲女子進行「人與人連結」，且不只來過一次，每次800元，三不五時就想「來走一走」，讓警方也感到驚訝。

屏東縣內埔警分局表示，轄區河南巷一間工作室，之前已被查獲違規營業，7日警方巡邏，發現一名老翁從工作室走出，上前盤查。該名83歲陳姓老翁坦承，以800元的代價完成「人與人的連結」，還以一副老司機口吻表示，之前就來過，「想說來這邊走一走！」。

工作室內38歲女子一開始堅決否認，但警方在工作室內找到潤滑液、毛巾等物品，加上老翁自白，女子見賴不掉，只能坦承接客。「超連結」的部分，警方依社會秩序維護法重罰9000元；另未戴口罩及違規營業且屬再犯，報請衛生局裁罰。

內埔警分局長蔡耀順表示，該分局警戒期間查獲休閒娛樂場所違規營業計有20件，將持續加強取締，嚴防解封前的超前營業，奉勸業者別偷跑，因為警方24小時盯著。

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