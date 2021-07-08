Delta變種病毒侵襲當前，要脫離疫情威脅還要一段時間，而警察在執行各項防疫稽查時，時時處於可能染疫風險中。為協助員警值勤時有更多保護力，台中市議員王立任8日號召企業捐贈口罩、眼罩等防疫物資給清水分局，讓地方員警可以更安心的工作。

王立任表示，員警為第一線執勤人員，處理事故或案件都有可能會進出醫院或公共場所，防護用品汰換率高，需求量大，因此號召企業捐贈物資。包括8000片口罩、300個高級防護眼罩及100片防疫卡，希望讓第一線執勤的員警能夠有充足的防護，繼續守護社會大眾的安全。

台中市天母國際同濟會會長劉乃先及陳姓企業主表示，在疫情嚴峻的時刻，警察本來就非常辛苦，又要同時擔心染疫的風險，因此為了體恤員警執勤的辛勞，一同捐出口罩、防護眼罩及防疫卡，讓第一線員警能安心執勤。同時也感謝王立任議員的牽線，讓這些防疫物資可以得到妥善的運用。

清水分局長張啟祥感謝同濟會以及企業主的慷慨捐贈，也提醒民眾落實防疫工作，在進出公共場所或搭乘大眾運輸工具都要戴口罩、勤洗手，避免變種病毒再次擴散。