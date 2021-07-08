本土持續有確診個案，近日又接連輸出多起案例到大陸，讓不少專家質疑，台灣確診藏黑數。對此，台大前感染科醫師林氏璧今發文分享，台灣早期無症狀確診比例僅5％，他認為數字低估了，因為當初都是有症狀才採檢。但根據許多大型研究指出，無症狀感染者保守估計佔30%。

林氏璧今在臉書發文分享，無症狀感染者就是在喉嚨或呼吸道檢體測出病毒存在，但患者本身完全沒有症狀，人也好好的，會出現這樣的可能性只有2個，不是病人頭到尾都沒有症狀，就是他還處在潛伏期中、未來會發病。

林氏璧表示，「無症狀感染」是病毒界的常態，只有SARS是特例，感染SARS病毒之後，九成八以上的人都會發燒，但像是流感和腸病毒等病毒，則是常看到大人無症狀感染，回家後傳染給小朋友的情形。

林氏璧以鑽石公主號為例，船上3711人的普篩結果，712人的結果為陽性，其中高達334人屬於無症狀感染者，接近五成。而台灣早期確診比例，無症狀者約是4至5%，他認為這個數字被低估了，因為台灣當初偏向有症狀才會採檢，而後來幾個大型研究也發現，無症狀感染者佔20至70%不等，目前保守估計至少佔30%。

林氏璧表示，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的研究，假設無症狀感染者佔30%，而其傳染力是有症狀者的75%，模型估計至少有50%的傳染與接觸無症狀感染者有關聯，因此他認為針對無症狀者的篩檢策略很重要。

林氏璧說，不管感染者有症狀還是無症狀，染疫後最有傳染力的時間，應是病毒量高起來的那10天左右，而無症狀者，既然檢查得到病毒，當然就有機會傳給他人，但因為無症狀者不會咳嗽，且沒發病理論上病毒量較低，因此傳給他人的機率應較低。

此外，林氏璧也分享日本愛知縣岡崎醫療中心的研究數據指出，觀察90位無症狀感染者，發現九成的人會在兩週左右清除掉病毒，期間不需要給藥物，自己就會產生抗體清除病毒。有部分則會轉變為有症狀的病人，根據日本的經驗，鑽石公主號上無症狀感染者334人中，至少有10人轉為有症狀。希望大家別忘了戴口罩、勤洗手。