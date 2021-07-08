27歲陳伯麒發起「支援收飲」活動，原先目標100杯，因為民眾踴躍，目前送出每日1000杯飲品（翻攝自活動網站／戴上容新北傳真）

疫情不止，醫護人員有時辛勞到只能喝飲品解飢，世新大學資傳系畢業、27歲陳伯麒自動發起線上「Power Drink 請支援收飲」活動，讓民眾透過小額捐款就可將飲料送給第一線抗疫人員。陳伯麒說，民眾踴躍參與，目前已達每天1000杯，預計活動至3級警戒結束為止，希望達成募款100萬的計畫。

陳伯麒表示，世新大學畢業後，從事行銷、廣告的工作，25歲時正式成立行銷公司，受三級警戒影響，公司營運受到波及，當時全台氣氛低迷，因此他發想出為醫護人員加油打氣的「Power Drink 請支援收飲」專案，希望能夠為醫護、抗疫人員打氣。

陳伯麒說明，醫護人員疫情期間很辛勞，很多時間無法好好吃飯，「飲料」成為能量來源，雖然有許多民眾捐贈飲料，但仍傳出「不夠」消息，經他進一步了解，是因為飲品保質期有限，加上醫護人員時常工作4、5個小時，捐獻非密閉包裝的飲料，恐有感染之虞，不方便飲用。

此外，由於醫院有分樓層、單位，往往出現低樓層急診室等收取大量飲品，高樓層的防疫相關單位卻沒分到的狀況。陳伯麒於是發揮自身整合、企劃能力，與之前有合作的廠商一起發起活動，將資源集中，更有效率地分配。

陳伯麒說，網站在6月5日短時間內架起，發起活動後，執行上最大的困難是「配送」，目前是由公司與私人車隊交涉幫忙，雙北地區則由自家員工穿著完整防護衣，親自送到各單位，或由配合的飲料店出人配送。

陳伯麒說，配送飲料經由他與超過460位醫護溝通，以純茶手搖飲、能量飲料、巧克力牛奶這三種選項為最大宗，這三種飲料裡，以巧克力牛奶最受醫護人員青睞。目前網站已經募集70多萬金額、送出4萬多杯飲品。

陳伯麒指出，活動金流都將留存紀錄，結案後會提出經費使用報告，且若有餘額，將捐贈給醫護相關公會、公益團體，以及北市社會局的「Covid-19 疫情防疫及照顧服務」。平台預計於三級警戒後結束，希望能達到100萬的募資金額目標。