今年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，今（8）日公告續招簡章，全國共有58所高級中等學校、192個專業群科（班、組）辦理「實務選才」，提供3200個招生名額；其中僅5校參採國中教育會考成績，其餘53校則採術科測驗成績。國中畢業生可依據興趣與性向選擇，且不受國中學籍區域限制。

教育部說明，今年續招參與學校以就學區域區分，計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、臺南區、高雄區及花蓮區等10個就學區。其中以基北區招生名額最多，預計錄取14校38個科（班、組）862名；桃連區次之，預計錄取13校53個科（班、組）742名。

招生職群包括機械群、動力機械群、電機電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群及藝術群等13群。其中餐旅群招生名額最多，預計錄取31校38科（班、組）843名；商業與管理群次之，預計錄取19校22科（班、組）371名。

教育部說，這項管道7月8日起受理報名（報名時間依各校簡章規定時程辦理），各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，可至110學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學委員會（https：／／special.tnvs.tn.edu.tw／）下載參閱。