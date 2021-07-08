台北市景美捷運站今年4月間出現虐貓怪客，1隻家貓在陽台曬太陽，突然遭人開2槍打中臉部，送醫後雖無生命危險，但喪失部分呼吸、嗅覺功能。警方循線逮到犯嫌吳礎均，並起獲鎮暴槍、瓦斯瓶及鉛彈鋁彈，吳男供稱以為打的是野貓，不知道有人養，台北地檢署今依違反《動物保護法》起訴吳男。

吳男因持有槍支，另涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，但檢察官調查後，認為他的槍不符該條例定義「有殺傷力」的標準，此部分處分不起訴。

今年4月24日有網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，指他住在景美捷運站附近的朋友傳訊息給他，說家中的貓小孩在陽台曬太陽，竟遭人開槍，讓他忍不住驚呼：「我的老天爺啊！是有多變態，這不是野貓耶，這是養在家中的家貓」

網友並稱，兇手拿槍到陽台旁邊連開二槍，第一槍沒打中，因聲響太大，他朋友跑到陽台關心，看到貓咪中彈後口吐鮮血痛到在地上打滾，嚇得趕快找毛巾包貓去醫院，所幸經過開刀取出子彈，已無沒有生命危險。

警方獲報後前往拘提吳男，並在他家中起獲鎮暴槍1支、瓦斯鋼瓶59瓶、鉛彈237顆、鋁彈50顆，吳男承認犯行，自稱是名建築師，平時就喜歡玩槍，槍枝跟子彈是在網路上買的，路上看到動物就會打，他以為當天打的是野貓，不知道有人飼養。

警方訊後依違反《動物保護法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》將吳男移送法辦，檢察官複訊後原諭知7萬元交保，但他籌不到錢，檢察官最後改限制住居請回。