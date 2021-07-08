一群泰國籍移工日前不理政府禁止群聚的規定，竟然在湖內區的移工宿舍內飲酒嬉鬧，民眾不堪吵鬧報警。警方到場，依法開出8張舉報單，後續將移請衛生局進行裁罰。仲介到場，表示實在過分，之前已經宣導很多次了。

湖內警分局湖街派出所於7月3日晚間9時45分許，接獲民眾報案稱湖內區中山路一段某巷弄內民宅吵鬧，妨害安寧，希望警方了解關心。警員到場，發現屋內有8人席地而坐，飲酒嬉鬧。

經了解，這群移工包含5男3女，年齡介在22歲至43歲間，當晚因為心血來潮，於是下廚做了幾個小菜，準備啤酒聚餐。未料這群人說話太大聲，引起鄰居不滿，報警處理。

事後到場的仲介說，對於目前疫情三級警戒的各項規定，之前皆有宣導轉達，例如「不可以群聚」、「餐點應帶回寢室食用」等，沒想到移工竟心存僥倖、違反規定，未來會在對所有移工們加強宣導，不可群聚，以免成為防疫破口。

警方依法開出舉報單，依傳染病防治法可裁罰6至30萬元。湖內警分局長洪振順表示，將持續請各仲介公司務必向所屬移工轉告相關防疫規定，以免成為防疫工作的害群之馬。

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