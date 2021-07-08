台中市議員楊正中8日痛批說，莫非顏色對就什麼都對，紓困補助不應大小眼，中央應比照辦理協助各縣市捷運紓困及防疫資源。（市議員楊正中服務處提供）

全國三級警戒讓大眾運輸運量雪崩式下跌，各縣市捷運運量大跌。交通部近日拍板將民營大眾捷運公司納入紓困對象，全國僅對高雄捷運納入紓困補助對象。台中市議員楊正中8日痛批說，莫非顏色對就什麼都對，台中捷運卻大不同，紓困補助不應大小眼，呼籲中央應比照辦理協助各縣市捷運紓困及防疫資源。

楊正中指出，交通部7日正式通過修訂「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事紓振興辦法」，將大眾捷運運輸業者納入適用對象。高雄捷運成為全台唯一納入紓困補助對象的捷運公司。難道是朝中有人好做官嗎？「愛之，適足以害之」，愛護邁邁就不要再害他。

楊正中不滿表示，從疫情確診人數及疫苗分配來看，顯然顏色對了，什麼事都好辦。儘管高雄捷運是民營公司，符合大眾運輸業者納入適用對象，但如仔細審視高雄捷運股東組成，有超過半數的股東都有官方影子，包括中鋼、國發會、退輔會、高雄銀行等。

楊正中為台中請命說，台中捷運4月底正式營運，首年推估平均日運量5萬人次、首年虧損6.5億元。因應新冠疫情影響五月上旬（5／1~5／14）累積運量41萬9925次，自5／15雙北堤升三級警戒、5／19三級警戒範圍再擴及全台後，中捷單月總運量從50萬驟降為10萬，顯見疫情影響下，大眾運輸虧損甚鉅。

楊正中認為，中捷才剛起步，站在輔導大眾運輸的立場更應該要加以協助。如比照「為確保捷運公司營運，保障人民的交通權益」，台中捷運則應比照辦理、全台捷運公司都應給予紓困補助，請中央政府一視同仁、不要大小眼，切莫一國淪為兩制，補助先看顏色。

交通部日前已完成相關草案，將民營大眾捷運業者納入紓困對象，草案正待行政院核定。包括台北市、新北市、桃園市、台中市等捷運，都是由全額官股成立的公營事業辦理，因此不符合資格，民營高捷公司成唯一受惠紓困的捷運公司。