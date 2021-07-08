台灣三級警戒延長至7月26日，為確實防堵病毒隨情慾流動，警方努力查緝私下攬客的違法八大行業。日前，一名員警就在網路佯裝尋芳客，跟花名「妮妮」的31歲泰籍女子相約桃園市出租套房見面，等時機成熟，通報埋伏在外的同事當場逮人，讓妮妮百口莫辯，坦承防疫期間從事性交易。不過警方見到她本人後也傻眼，認為妮妮網路上超「胸」纖細的模樣跟本人差很大，讓人直覺是「照騙」。

花名「妮妮」的31歲泰籍女子疫情期間網路招攬尋芳客，警方看到本人後愣住，因為其照片跟本人模樣差很大，讓人直覺是「照騙」。（圖／龜山分局提供）

根據警方指出，一位花名妮妮的31歲泰國籍女子，日前在網路張貼一頭飄逸長髮、身材曼妙、皮膚白皙，外型超亮眼的火辣照，尋找性交易對象，並標榜全套30分鐘、價格2500元，有員警因此喬裝買春客，透過LINE聯繫，深夜與她相約某出租套房內見面。不過當員警依約前往時卻愣住了，因為妮妮本人矮小，可說是小隻馬，而且十分豐腴，跟照片完全不同人，讓警方都不敢相信，直言騙很大。

然而當員警亮出身分，在房內搜出9個保險套及1個使用過的保險套後，妮妮雖然也驚呆嫖客變警察，但自知無從狡賴，便坦承從事性交易維生，並供稱今（2021）年1月她持觀光簽證來台已逾期居留，從事性交易期間，都是透過網路聯繫客人，並未留下任何姓名、電話，也不記得對方是誰。

因此警方除了依防疫規定給妮妮量測額溫，詢問有無Covid-19相關症狀，初步了解無染疫症狀外，全案也依違反社維法移送裁處，並將妮妮送往桃園專勤隊靜候遣返回國。對此龜山分局大華派出所陳均百表示，雖然目前防疫勤務繁重，仍會持續網路巡邏，嚇阻色情產業鏈在疫情期間連結，查察行動不會有所鬆懈。

★《中時新聞網》提醒您：

尊重身體自主權！請撥打113、110！

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。