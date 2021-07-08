目前一般入境者採14＋7，但航空公司機組員卻不是。時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日召開線上記者會表示，台灣現在邊境管制是「一國兩制」，機組員接種疫苗2劑者，只需自主管理7天，接種1劑者，只需5＋9天，此規範訂定不透明，應由專家學者評估，避免3＋11破口再次發生。

陳椒華指出，指揮中心一直無法將 3＋11 決策過程說清楚，國人關心政策究竟如何形成，以及關鍵在於重要決策的「可問責性」。

陳椒華說，整件事情中，從一開始指揮中心說有專家學者會議討論，到沒有會議記錄，再到醫師李秉穎說沒有經過專家學者會議討論，整個過程一再凸顯指揮中心在這項政策上的荒謬。請指揮中心拿出公文，誠實的向國人報告整個經過。

陳椒華表示，旅客入境及結束隔離前皆須 PCR 採檢，隔離期間也要居家快篩，但機組員入境檢疫卻有不同標準。衛福部6月14日公布的指引，完成2劑疫苗接種的機組員，只需自主管理7天，完成1劑者只需居家檢疫5天，自主管理9天，但這樣的規範制定根本不透明。

陳椒華認為，邊境管制應有一致性，航空業及一般旅客不應該有不同檢疫日數與採檢標準。將會建議將目前機組員的抗原快篩，比照旅客，改為再次 PCR 採檢，以 14 天為週期，確實追蹤機組員感染情況。

邱顯智表示，根據消基會調查，台灣自費核酸檢驗(PCR)常規費用，較鄰近的國家地區高出不少，因民眾自費PCR需求很大，除了價格有調降的必要外，也應擴大公費PCR採檢範圍。

王婉諭指出，許多公衛專家建議，應該進行血清抗體調查，藉此找出社區潛藏的隱形傳播鏈和無症狀感染者，指揮中心應儘速研議，針對部分熱區進行血清抗體篩檢，以找出無症狀感染者比例，並研判所需篩檢量能和相關防疫措施。