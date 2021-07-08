全國正值疫情嚴峻的三級警戒，許多產業、會議等均面臨暫停，然而環保署日前公告於明(9)日下午將召開協和發電廠更新改建計畫環評初審線上會議，其中包含第四天然氣接收站，預計於基隆外木山海岸填海造陸18.6公頃，立委表示，填海造陸將嚴重破壞基隆海洋生態環境，質疑是本屆環評委員月底屆滿前台電硬要闖關，在無法納入反對人意見下應暫緩審查。

多黨立委與民團今(8)日召開「環委任期僅剩三週，應暫緩四接線上環評—台電惡意趁亂闖關，填海造陸直接替海送終！」線上記者會。

根據蔡政府的能源轉型政策，全台預計要興建18座燃氣機組，包含觀塘三接、基隆港四接、台中港五接、高雄永安擴建、麥寮六輕擴建等預定方案，環保署明日將召開「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。

時代力量黨主席陳椒華表示，設備技術及資訊落差會無法完整納入反對意見，強烈建議環保署在有完整機制前應該暫緩線上環評，尤其協和電廠重大環評和生態與居民影響重大，環保署執意安排環評，質疑是趁全國關注疫情下繞過環境專業與公民眼睛來闖關，當關係人無法有效陳述意見時，環評對開發單位就只是過水程序。

時代力量立委邱顯智指出，協和電廠更新改建案，其中四接填海造陸18.6公頃茲事體大，就環境與民眾的影響層面上，以線上方式審查要非常謹慎，目前線上審議配套不完善、規範未法制化下，無法符合《環境影響評估法》第四條揭示的環評應公開說明及審查之基礎，恐違反正當法律程序的保障，更會影響弱勢者參與的權利。

民眾黨立委賴香玲不解，協和改建案為何急於明天下午召開？若是因為環評委員任期屆滿，這樣的理由「大可不必」，整體國家能源政策受到很大的挑戰，關乎長期公共論證的問題在疫情期間有延後的必要。

無黨籍基隆市議員王醒之表示，基隆絕大多民眾支持協和重油改燃氣，但如今在還沒為能源轉型做出貢獻就要先對為海洋環境「送終」，開發單位台電公司自始至今皆未完整評估並提出衝擊較小的替代方案，「拒絕進行替代方案評估的能源轉型，就是以善之名作惡，本案應懸崖勒馬，免得萬劫不復。」