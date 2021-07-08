路透引述一位重要官員的消息報導，日本政府計劃宣布包括東京等多個地區進入緊急狀態來防止新冠疫情擴散。由於執行時間跨越東奧賽事，因此東奧主辦單位考慮禁止所有人進場觀賽。

目前處於「准緊急狀態」的東京，7日的新增確診數達920人，創5月中以來新高。負責防疫和振興經濟的再生大臣西村康稔表示，準備讓東京在7月12日到8月22日之間進入緊急狀態。東奧舉行時間從7月23日到8月8日。

主辦單位目前已禁止海外觀眾進場觀賽，並把本地進場觀賽人數減半。外界預期主辦單位將在8日或9日，就是否完全禁止觀眾進場做最後決定。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）8日抵達東京，負責監督東奧最後階段的準備工作，並主持討論是否禁止所有觀眾進場的會議。

多位醫療顧問專家近幾周來一直主張，在疫情爆發期間不讓觀眾進場觀看賽事，是讓擴散風險壓至最低程度的選擇。外界一直擔心數以千計的選手與工作人集中在比賽場地，可能令疫情惡化。