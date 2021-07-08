騰訊董事會主席、首席執行官馬化騰8日上午在「2021世界人工智慧大會」開幕式上發表視訊演講，表示騰訊將和國家天文台聯合啟動「探星計劃」，將AI技術用於尋找脈衝星，探索宇宙。 澎湃新聞報導，馬化騰稱，將和國家天文台合作，把騰訊優圖實驗室的AI技術用於尋找脈衝星，探索宇宙。馬化騰稱，過去一年，AI在醫療、城市治理、非接觸服務等領域，為生活帶來越來越多的便利，但對AI的未知仍然大於已知。追求科技向善，就要推動AI向善，讓AI技術實現可知可控，可用可靠。

據騰訊方面介紹，騰訊和國家天文台聯合啟動的「探星計畫」，將基於騰訊優圖實驗室的電腦視覺技術、騰訊雲的計算能力，用「雲＋AI」幫助中國天眼FAST處理每天接收到的龐大資料，並通過視覺AI分析找到脈衝星線索。

脈衝星被稱作宇宙中的燈塔，對其進行研究，有望得到許多重大天體物理學問題的答案。在AI輔助下，脈衝星搜索效率將得到顯著提升。

作為國家重大科技基礎設施，中國天眼FAST是目前世界上靈敏度最高的射電望遠鏡。