中國國務院常務會議預告將適時運用降準等工具支持實體經濟，中國證券報引述專家認為，降準時機可能出現在第三季末。

民生銀行首席研究員溫彬稱，從降準的具體方式看，中國人民銀行可能會傾向於針對中小金融機構實施定向降準，從而加大對實體經濟特別是小微企業的支持力度。目前來看，降準時機的主要考量仍然是物價水平，如果7月物價開始趨於收斂和回落，第三季末或是實施降準比較好的時間窗口。

另外，對於會議決定設立支持碳減排貨幣政策工具，分析指，這意味鼓勵金融機構加大對碳減排重點領域的信貸支持。

中信證券研究所副所長明明表示，人行已初步確立「三大功能」與「五大支柱」的綠色金融發展方向。在創設綠色金融貨幣政策工具方面，推出碳減排支持工具將是人行進一步支持綠色發展的關鍵舉措。

人行旗下主管的「金融時報」引述分析人士稱，中國的貨幣政策基調依然以「穩」為主，穩貨幣格局延續，預計流動性將保持「不鬆不緊」的狀態。

中國國務院總理李克強7日主持召開國務院常務會議，會上決定，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。