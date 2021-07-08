台日桌球好手江宏傑、福原愛的離婚官司正在進行中，福原愛自爆發婚變後，對外界傳言始終都沒有回應，福原愛甚至被媒體爆，她打算等自己徹底黑化，盼望博取外界同情，好爭取談判籌碼，而江宏傑則是懶理外界對福原愛的推測，身兼母職的他，昨（7日）晚則久違曬天倫，並分享露營搭帳篷的縮時影片。

江宏傑、福原愛在今年一月爆出婚變，接著福原愛被拍到與外型高帥男現身街頭，雙方互動親密，儘管江宏傑發聲明護婚姻，但兩人在檯面上仍沒互動，江宏傑最後心死，在4月正式向高雄法院訴請離婚，他與福原愛的婚姻真的回不去了。

江宏傑經過時間調適後，身心狀況穩定許多，他也堅強地父代母職，照顧一對子女，至於外界爆出福原愛盼黑化博同情，對此，江宏傑則懶理傳聞，昨晚還難得曬娃，他在IG曬出露營搭帳篷的縮時影片，以及充滿童趣的旗幟，江宏傑噴父愛寫下：「療癒時光」，心情不受福原愛新聞影響。

身兼母職的江宏傑，接連曬帶孩子露營搭帳篷的縮時影片與童趣的旗幟，江宏傑還噴父愛寫下：「療癒時光」。（圖／取材自江宏傑Instagram）

江宏傑雖然童話婚姻破滅，不過他以運動員的健康陽光模樣、身兼母職的好爸爸形象鮮明，而江宏傑在《全明星運動會》中，擔任兼具威嚴和暖心的隊長，讓他人氣持續看漲，同時，江宏傑也與師妹林葦妮（木木）搭檔，在IG開直播節目，江宏傑大方分享運動員甘苦談，大聊節目酸甜苦辣和鏡頭外的花絮，也讓外界見識到江宏傑私下最真實的一面。