美國一名白宮官員今天告訴路透社，即便面臨愈來愈多來自美國商業團體和國會議員的壓力，總統拜登政府仍不會立即解除任何跨國旅行限制。

拜登政府6月宣布與歐洲聯盟、英國、加拿大和墨西哥組成跨部門工作小組，研究如何解除限制措施且最終恢復國際旅行。

但這名白宮官員告訴路透社：「雖然有關單位已經多次會面，但還會有進一步的討論，之後我們才會宣布接下來與各國重新開放旅行的措施。」

「我們國內施打疫苗作業上大有進展，其他許多國家也一樣，但我們要確保慎重行動，準備好在安全情況下永續重啟國際旅行。」