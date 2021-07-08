據「香港01」報導，美國總統拜登（Joe Biden）美東時間7月7日宣布，延長川普（Donald Trump）政府針對香港問題的制裁措施。白宮表示，川普去年7月簽署的行政命令中，針對香港局勢宣布的國家緊急狀態，會在本月14日後繼續生效。

針對《香港國安法》實施，美國政府去年8月宣布制裁特首林鄭月娥等10多名中港官員。

美國政府去年8月根據川普簽署的行政命令，因應香港實施《香港國安法》，制裁多名港府官員，包括林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、時任保安局局長李家超、特首辦主任陳國基等；中方官員包括夏寶龍、駱惠寧、港澳辦副主任張曉明、駐港國安公署署長鄭雁雄等。

去年11月，美國再把名單擴大，包括香港警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、暫被停職的國安處長蔡展鵬、國安處高級警司李桂華等。

根據白宮官網發布消息，拜登在《與香港有關國家緊急狀態繼續實施的通知》中稱，2020年7月14日，川普通過第13936號行政命令，根據《國家緊急狀態法》宣布國家進入緊急狀態，以應對香港局勢對美國國家安全、外交政策及經濟所構成的不尋常及特別的威脅。

通知指出，關於香港情況，包括中國最近採取的「從根本上破壞香港自治」的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成「不尋常和特別的威脅」（unusual and extraordinary threat），因此2020年7月14日宣布的國家緊急狀態，必須持續到2021年7月14日以後，未來一年繼續執行有關命令。