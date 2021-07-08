首家上櫃SaaS公司91APP*-KY(6741)因應疫情爆發以來高速成長的業務需求，首次大舉公開招募，除了年薪上看200萬元、待遇優於業界平均之外，91APP董事長何英圻更喊出：「高階人才需求無上限」廣納人才。

91APP自5月底掛牌以來即登電商股后，短短一個月市值最高超過400億元。疫情爆發以來，實體門市遭遇前所未有衝擊，91APP獨創的虛實融合OMO解決方案，協助實體零售業者完成數位轉型所需要的三通：電商通、服務通、店員通。讓91APP的客戶在三級警戒封城期間，能透過電商在家做業績，也進一步證實零售業下一波進化趨勢：實體門市將與電商完全融合。

為了因應OMO浪潮帶動的龐大業務需求，91APP開出許多特殊職缺，包含產品經理、軟體架構師、後端工程師、跨境行銷專家、代運營專家、成長駭客、數位廣告優化師、數據分析顧問、客戶成功顧問等。此外，由於91APP正積極拓展日本與東南亞如馬來西亞、泰國等海外市場，對於國際徵才需求亦十分迫切，因此在固定職缺之外的高階人才更無設限。

公司指出，相較於傳統電商，OMO人才不僅要有數位能力，對實體零售生態也要能掌握，同時還要把不同的知識融合重組；尤其91APP的客戶以國內外中大型知名零售品牌為主，採用SaaS模式，要能與客戶緊密合作，協助客戶做出業績，甚至進行組織變革，難度相當高。

總經理楊明芳表示，91APP高階主管的固定薪資相較於業界同職位，居前25％強；30歲左右的年輕人只要能力與膽識兼備，也有機會在公司擔任重要幹部，年薪至少上看200萬元，公司更比照台積電(2330)等竹科公司，提供員工認股、配股等福利。