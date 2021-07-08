金融科技公司Wise周三在英國股市首日上市，股價收漲10%，為倫敦有史以來最大規模的科技股上市活動。這也可能為其他想在沒有承銷商幫助下尋求上市的公司，做出了示範。

為協助在脫歐後能與歐盟和紐約競爭，英國政府一直熱衷於吸引科技公司在倫敦上市。英國金融監管單位更在本周概述一些建議，旨在讓公司更容易上市。

Wise股票開盤價為8.0英鎊，隨著在倫敦交易所首次直接上市，交易區間約在7.5至8.2英鎊之間，收盤價為8.8英鎊，讓公司市值站上87.5億英鎊(約110億美元)，成為倫敦市值最大科技公司，並遠高於市場在今年稍早的60億至70億美元的預期。

Wise強勁表現將有助於鼓勵英國其他金融科技公司。Hargreaves Lansdowne的分析師Susannah Streeter表示，倫敦一直難以吸引快速成長和想要上市的公司，因此Wise的穩健上市，有助於倫敦鞏固其金融科技中心的地位。