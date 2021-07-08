鋼鐵裁剪暨通路商新光鋼(2031)受惠鋼市續旺，6月營收13.1億元，雖比5月新高13.72億元略減，但年增達69%；第二季營收約38.7億元，也創下單季新高，季增約19.66%，上半年營收71.04億元，創同期新高，年增63.81%。

隨著台商回流設廠、房市回溫及政府公共工程案量增加，新光鋼5月營收衝高，獲利表現亮麗，自結5月稅後淨利3.41億元，每股稅後盈餘1.1元。

新光鋼6月營收仍在高檔，整體第二季營收季增近2成，法人估毛利率可望突破2成，業績再拚新高。展望下半年鋼市仍穩健發展，今年營收及獲利均將挑戰新高。

此外，新光鋼及子公司總共持有世紀鋼超過8900張股票，每季會重新評價，隨著世紀鋼股價向上，預料新光鋼有望認列相關按公允價值衡量之金融資產利益逾2億元，進一步推升獲利，新光鋼第二季單季EPS預估在2.5元以上，挑戰3元。

新光鋼第一季合併營收32.34億元，季增20.07%、年增50.66%，並改寫歷史新高；第一季每股淨利達2元；隨著中鋼上半年鋼價逐月調升，第二季營運續揚。全年來看，中鋼預期高鋼價時代來臨；新光鋼可望受惠報價居高不下。法人估，新光鋼今年營收、獲利都將創高。