台北外匯市場新台幣兌美元今(8日)早盤摜破28元大關，中午暫收在28.018元，貶2.5分，成交金額有10.27億美元。

新台幣兌美元匯率開盤以27.985元兌1美元、升值0.8分開出後，隨即貶破28元整數關卡，台股早盤一度下跌逾百點，新台幣兌美元也一度觸及28.071元，貶值7.8分。

台股開盤上漲30.21點，以17880.90點開出，航海王、鋼鐵人聯袂走揚，台積電、聯電也開高，推升指數一度漲逾80點，來到17935.11點，後因航運族群陷入低潮，2度被關禁閉進入分盤交易的長榮一度被打入跌停，拖累大盤指數一度下殺至17742.08點，跌逾百點，接近午盤時，航運族群重返航道，大盤也翻紅，目前在平盤上下震盪。

美國聯準會(Fed)周三公布6月決策會議紀錄，美國經濟仍在復甦的道路上，儘管通膨上升速度較預期快，但是暫時的，尚未發出警報，也認為須做好準備，標普500指數與那斯達克指數收盤雙雙創新高，道瓊工業指數終場上漲104.42點，以34681.79點作收，僅費城半導體指數下跌46.2點，收在3261.7點，美元指數則在近3個月高點附近徘徊。