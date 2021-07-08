民眾黨立委高虹安今召開「疫情下的甘苦人生－百貨公司櫃位業者」座談會；與會百貨櫃位承租業者今表示，沒有正職員工，領不到補助，又要負擔高額櫃位租金，蠟燭三四頭燒，政府補助不應該角色認定，應該用營運資金的總額來看，才能真正幫助中小企業。

民眾黨立委高虹安指出，全國三級警戒實施已逾一個多月，百工百業受疫情影響甚巨，行政院雖已推動紓困4.0相關計畫，但補助百貨公司櫃位業者的紓困方案與實際損失不成比例，僅有正職人員才能領有4萬元補助，但百貨櫃位業者大多聘請部分工時員工，形成「看得到、吃不到」的窘境。

她說，此外，因為百貨公司沒有強制停業，但生意非常差，百貨公司與櫃位業者的包底抽成制，使櫃位業者雪上加霜，沒有客潮仍得維持營業，櫃位租金成為一筆不小開銷，令許多業者叫苦連天。

出席線上會議的百貨餐飲業者代表指出，三級警戒後，只能外帶，所以外場人員都辭退了，只留下廚師，但廚師有保職業工會，業者反而因為沒有員工，無法申請補助；「百貨有營業，我們有簽約，想不做也不行，要撤櫃還要付高額違約金，是蠟燭三四頭燒」。

他說，政府升三級的規範，只圖利大財團，小蝦米怎麼有辦法應對？百貨也是封閉式，卻沒有停業，連櫃姐也染疫，他們不開店又不行，但開又是一筆開銷，一開店基本租金25萬。

出席的服飾業者代表也說，她在四、五家百貨女裝設櫃，營收衰退5成，但是政府的補貼方案是有綁一個只補貼正職人員等限制。但礙於工時，百貨公司通常都是非正職人員，一開店，不只一個月要發很多薪水，卻無法申請補助。

經濟部商業司代表：紓困方案都是以全職員工來計算這樣的規範，行政院拍板的所謂的公司行號，包括商業服務業、製造業、交通部的觀光、旅遊，也全部都以此為標準，是具有一致性的，此外這也跟去年的補貼同樣規範，主要是考量勞動法規要求，公司應該要幫勞工投勞保，這也攸關工時及職業保險。

勞動部代表說，勞動部有針對減班、休息事業單位，用訓練員工的費用補貼，這個部分都是沒有分全職或非正職。

不過業者卻不以為然表示，但是目前百貨公司沒被要求暫停營業，他們也不可能有減班休息的規定，且要減班30日才能領到補助，不能減班且業績又大受影響，他們跟製造業不一樣，政府補助不應該角色認定，應該用營運資金的總額作紓困比例上的補貼，才能真正幫助中小企業。