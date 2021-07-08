疫情趨緩為三級解封帶來一絲希望，對於配合防疫政策禁止室內空間飲食的餐旅業如久旱甘霖，麗緻餐旅集團領先餐旅同業，提前佈署為營運做準備，今（8）日執行全集團同仁快篩，創國內五星飯店為維護顧客與服務同仁雙方安全所舉辦的快篩首例，除了確保同仁未來工作場域安全無虞外，更為前來的貴賓落實安全保證。

5月中旬全台啟動三級防疫政策，麗緻餐旅集團各事業體面對突如其來的改變積極應對，尤其以餐飲消費占整體營業額近半的台北亞都麗緻大飯店旋即聯繫客人取消或展延席位是受疫情波及的重災產業。雖然面對困難環境首當其衝，麗緻仍堅持守護同仁安全，因此，不惜耗費時間與人力投注企劃書撰寫、準備文件、名列施打清冊，不辭辛勞由集團自行籌辦全體同仁的篩檢。

隨著強調便利性的居家篩檢試劑逐步開放，鼓勵民眾在家自我測試成為防堵疫情的重要措施，然而麗緻餐旅集團所關心的是如何承擔起千元以上的試劑花費(盒價)，以及提升自我篩檢成功率；亦同時避免同仁前往大醫院篩檢增加染疫風險。

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，麗緻餐旅集團高規格大費周章自辦篩檢，避免同仁前往醫院遭受感染的風險，以及為同仁承擔快篩的費用與提升篩檢準確度。她強調，人是服務業最重要的資產，守護著同仁的安全，方能創造服務業的良好循環，即便篩檢結果只有一位同仁確診，都將衝擊營業信心。所以，只有完成快篩的同仁方能於第一線服務貴賓，展現麗緻為安全把關的負責態度。

徐儷萍表示，麗緻餐旅集團關懷同仁的初心，始終不變，對於人才培育竭盡所能，平均每年投注約350萬元於教育訓練與同仁福利，透過在職訓練提升專業素養、並祭出同仁福利計劃，讓同仁能安心在職。

去年國際疫情爆發數日內，麗緻餐旅即啟動危機應變機制，保持單一出入口、測量客人體溫、按時消毒公共區域，並每日為同仁測量體溫且將溫度紀錄於胸前的貼紙，讓客人安心。此外，不僅是關懷企業內同仁，更推及至周邊鄰里；在2020年頓失國際旅客衝擊下，主動提供飯店內剩餘人力前往協助社區藥局包口罩，讓藥師回歸藥學專業，同時亦是為社會盡一份心力。