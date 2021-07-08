中國叫車平台滴滴出行的麻煩還未完。7日晚間，滴滴官網和微信支付已徹底下架「滴滴出行App」，引發滴滴美股股價繼續走跌。滴滴在美上市僅五個交易日，其市值已較最高點蒸發逾200億美元，且在美國還正面臨集體訴訟。

多維新聞報導，繼滴滴出行App在應用商店下架之後，7月7日，滴滴出行在支付寶小程式、微信小程式內同時下架；在微信支付的交通出行服務中，也已看不到滴滴出行。7日晚間，滴滴官網已下架滴滴出行App，徹底無法下載。

滴滴內部人士稱，每年夏季（7月至8月）是網約車出行旺季，也是滴滴衝刺單量的時期。相比7月4日從應用商店下架，如今失去微信和支付寶小程式的使用者入口，對滴滴業務有更實質性的打擊。

此外，美國Labaton Sucharow律師事務所正式對滴滴發起集體訴訟。此前Labaton Sucharow LLP以及羅森律師事務所（Rosen Law Firm）日前宣佈，其正在代表滴滴全球股份有限公司的股東調查潛在的證券索賠。

滴滴股價7日繼續走低，終場收報11.91美元，跌幅4.64％，市值571億美元。滴滴從6月30日上市起，僅僅過去5個交易日，股價已從18.01美元的高位跌去近34％，市值已跌至571億美元，較開盤時超800億美元的最高點蒸發超229億美元。