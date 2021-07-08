攝影家郭英聲帶泰迪熊打疫苗 讓心中多點溫暖少點恐懼 14:182021/07/08 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 攝影家郭英聲在《寂境：看見郭英聲》裡說過，因為怕寂寞，他總帶著他的泰迪熊一起搭飛機。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 攝影家郭英聲。（鄧博仁攝） 攝影家郭英聲在《寂境：看見郭英聲》裡說過，因為怕寂寞，他總帶著他的泰迪熊一起搭飛機。8日他帶著泰迪熊到台安醫院打了第一劑的莫德納，打完後直誇「服務非常好！」郭英聲家中、辦公室總有一片大面積的窗，他解釋為何自己的住所、辦公室一定要開大窗，「我有嚴重的幽閉恐懼症。」因此去施打疫苗時，他也帶上泰迪熊，讓心中少點恐懼，多點暖和。 張琪慰勞醫護接種送銀耳紅棗枸杞湯 壽險股東捲入東元經營權 達勝伍撤資鈺叡 #郭英聲 #泰迪熊 #攝影家 #多點 #少點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雅茗-KY股東會 看好美國疫後消費復甦 11:572021/07/08 財經 郭雪芙宅家靠這招維持好身材 喊話親走西門町振興經濟 21:012021/07/07 娛樂 爽約劑施打更實在 榮總醫：讓中年人可提早打疫苗 07:562021/07/07 生活 Delta病毒傳染趨年輕化 陳秀熙感謝鴻海、台積捐疫苗盼優先給年輕人接種 16:352021/07/07 政治 賈永婕講電話宣告豐功偉業 尪拋女兒大吵片曝光神秘豪宅閨房 11:062021/07/07 娛樂 國民黨議員為新竹市2000餘位鄰長請命打疫苗 17:192021/07/07 生活 獨〉首座復古糖廠主題式風格旅店 捷絲旅台南十鼓館亮相 09:012021/07/07 生活 綠營官員打莫德納 百姓打國產 04:102021/07/07 時論廣場 無懼疫情侵擾 視訊成為在地行銷最佳突破口 11:232021/07/08 生活 新聞透視》國民黨的即興演出 讓不在籍投票再而衰、三而竭 21:162021/07/07 政治 工研院攜手英國離岸再生能源整合開發中心 簽署合作備忘錄 13:312021/07/07 財經 生活熱門新聞 環南市場攤販1家9口全確診 便當店老闆出借廁所也中鏢 - 生活 圖卡整理包》713有條件微解封 相關規定一次看 - 生活 微解封根本來亂的 網狠酸：政府邏輯已死 - 生活 微解封後敢看電影、健身嗎？鄉民曝1場所絕不敢去 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。