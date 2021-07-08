攝影家郭英聲。（鄧博仁攝）

攝影家郭英聲在《寂境：看見郭英聲》裡說過，因為怕寂寞，他總帶著他的泰迪熊一起搭飛機。8日他帶著泰迪熊到台安醫院打了第一劑的莫德納，打完後直誇「服務非常好！」郭英聲家中、辦公室總有一片大面積的窗，他解釋為何自己的住所、辦公室一定要開大窗，「我有嚴重的幽閉恐懼症。」因此去施打疫苗時，他也帶上泰迪熊，讓心中少點恐懼，多點暖和。