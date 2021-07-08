楊鎮浯強調，縣府也會視中央提供之疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請鄉親放心。（縣府提供）

金門縣拚接種率，今天再爭取中央開放40歲以上鄉親打AZ疫苗 。（縣府提供）

金門縣目前新冠疫苗接種率為12.4％，全國各縣市中排名第7。縣府今天再爭取中央同意開放40歲以上鄉親打AZ疫苗，並於7／11於金城鎮縣立體育館開打，進一步再提高疫苗覆蓋率，建立確保鄉親健康，更嚴密的安全防疫網。

縣府說明，根據財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心網站引用衛福部疾管署的數據來源，7／5日統計各縣市COVID-19疫苗累計接種率，金門為12.4％，接種率全國排名第7。楊鎮浯縣長為加速全島疫苗覆蓋率，7／11將再設置大型接種站，讓40歲以上鄉親接種AZ疫苗。

楊鎮浯縣長表示，縣府今天函報中央開放40歲以上（民國70年12月31日以前出生者）鄉親可至合約院所施打AZ疫苗。同時為加速AZ疫苗施打，也將於7月11日（星期日）下午在金城鎮縣立體育館開設大型接種站，以分流、分時段方式，讓40歲以上鄉親及機關防疫人員接種。

縣府指出，預約以網路為主，不諳電腦操作的鄉親可撥打專線電話082-325730，專線服務時間： 7／8(四)下午1時至5時。 7／9(五)上午8時至12時，下午1時至5時。

縣府將於7月10日(星期六)，以電話回復鄉親預約施打的時間。未預約到的民眾，未來也可至9合約院所施打，相關細節將於金門衛生局網站和FB粉絲頁公布。

楊鎮浯強調，只要疫苗打完了，就一定會再跟中央爭取，希望符合接種資格，盡快踴躍接種，提高全島疫苗覆蓋率，提高群體免疫力。未來，縣府也會視中央提供之疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請鄉親放心。

衛生局也提醒，7／11請鄉親依通知時間，攜帶健保卡、身份證到場，接種後請留觀至少30分鐘，接種後也要多喝水、多休息。

施打疫苗網路預約網址：https://ppt.cc/fwWGtx