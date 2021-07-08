時力立委陳椒華、邱顯智、民眾黨立委賴香伶等人，今日召開線上記者會表示，正值疫情嚴峻全國實施三級警戒，環保署卻打算趁機偷渡協和發電廠更新改建案，對此將要求暫緩此案的線上環評，也譴責台電未欲在此屆環評委員即將卸任之時，趁亂闖關，替海送終。

陳椒華指出，環保署日前公告7月9日下午2點，將以線上會議形式，舉辦「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。

陳椒華說，此案包含電廠要加蓋第四接收站，且預計於基隆外木山海岸填海造陸18.6公頃，將嚴重破壞海洋生態環境、基隆觀光資源與基隆市民生活。

陳椒華表示，台電公司自始至今皆未完整評估並提出衝擊較小之替代方案，卻急於在全國上下齊心防疫，且線上審議配套不完善、規範未法制化、煞車機制尚未完備之時，趁亂惡意闖關。

陳椒華指出，本屆環評委員任期將於7月31日結束，且線上審查問題叢生，這時候進行線上審議，除了忽略數位落差將造成之民眾權利損害，更無法符合《環境影響評估法》第4條「揭示之環評應公開說明及審查之基礎。」