台北市長柯文哲昨爆料，行政院政務委員唐鳳沒有跟台北市講疫苗預約系統上路，直言被整了很慘。對此，唐鳳今日回應表示，台北市政府有出席兩場相關會議，在7月4日也有向柯市長提到這套系統，柯文哲確實有說要早一點推出。

針對柯文哲的指控，唐鳳今於行政院會後記者會表示，就所知道的，不管是工作層級在6月10日、17日、25日的會議，地方政府都會有收到邀請，台北市政府也有出席其中兩場會議，非常感謝地方政府提出對「疫苗意願登記與預約系統」精進見解，他們也把這些想法，盡可能放入已經運行的系統內。

唐鳳說，7月4日有向柯市長提到這套系統，當時柯確實有說要早一些推出，於是回柯文哲說，75歲的長輩狀況在每個縣市確實都不一樣，這是當時的具體對話。

唐鳳表示，在第9類、第10類開放登記疫苗施打前，還是靠各縣市系統支應預約，當指揮中心宣布開放上述兩類施打時，基本上會以中央的系統為主。