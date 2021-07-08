喬友大火4死22傷，民進黨議員痛批，要真相要究責。（吳敏菁攝）

喬友大樓30日大火，燒出4條人命，造成22人受傷，9天之後，彰化縣議會民進黨抨擊，指揮失靈，不滿把火災現場當秀場，真相至今仍像一團迷霧，為何沒在第一時間疏散，把危樓當防疫旅館，縣府表示，救災不要淪為政治口水戰，喬友大樓火災全案目前包括中央及司法調查都在進行中，等調查程序完成後，該負責就負責，該法辦就法辦。

彰化縣議會民進黨團總召許書維表示，死亡大火時隔9天之後，至今還沒有到檢討，沒有公布真相，從零星小火延燒成大火，指揮造成重大傷亡，民眾有些已經隔離至今都還有接到慰問電話，了解家庭狀況和平撫身心靈。

議員尤瑞春、楊妙月、李成濟指出，喬友大火之前已經發生過3次大火了，為什麼要給執照，消防人兩人一組進去，為什麼會有落單以至於喪命，更嚴重的是，為什麼第一時間沒有疏散，消防車都現場，大樓也沒有清空，這是嚴重疏失，受害者要申請國賠。

議員黃盛祿表示，病毒可怕，無能縣政府比病毒更可怕，全台有哪棟大樓連續3次大火，還可以容許，設置智能旅館，智能旅館就是工作人員比較少，這次災害發生後，幾乎沒有人可以協助疏散，何況6樓以下，所有權屬於別人，沒有防護措施，火災當天現場疏散和救災，到底做了那些指示，不能只是甩鍋給管理委委員會，當然管委會也責無旁貸，但縣府更要負起責任，要查明真相，追究責任，給予傷亡受害人，給予應該有的補償和輔助。

彰化縣政府表示，為協助關懷有關喬友大樓大火被害人及家屬，社會處採用一戶一社工專案並立即組成「彰縣府義務法扶顧問律師團」，邀請23位大律師加入協助被害人爭取權益，家屬有任何相關法律問題均可直接與本府法制處聯繫。縣府對防疫旅館所有人員目前住院、出院及移轉其他防疫館均有掌握並擔供必要之協助。

消防局表示按中央規定搶救報告書為發生火災後3週完成，彰縣消防局於火災發生後，立即配合消防署成立專案小組，將儘速完成火災搶救報告書報請內政部，續由中央召開災害事故調查委員會，以釐清事實真相，俟調查結果出爐將公布各界檢視。

此外，彰縣府消防局了解殉職家屬心願，希望入祀內政部警政署內湖警察公墓園區，經向中央反應，內政部徐國勇部長指示由政務次長陳宗彥協調警政署及消防署共同研商增訂「警察公墓管理要點」之申請葬厝對象規定，將朝增加「因公殉職消防人員」方向研議辦理。另外，因應11層樓以上建築物火災之需，王縣長已交辦明年編列預算增加採購一部50公尺雲梯車。相關救災設備每年均會滾動檢討。