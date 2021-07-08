三級警戒長達近二個月，讓不少勞工和企業都受到衝擊，民進黨立委陳亭妃等人今天召開線上記者會，呼籲行政院應全面檢視現行紓困4.0的不足，且「從優寬從速」辦理，讓真正有需要的企業和勞工都能拿到補助，撐過難關。

民進黨立委陳亭妃表示，這段時間辦公室接到很多不同的陳情案件，雖然目前紓困措施把打工族、減班減薪的勞工、居留台灣的外籍人士等都納入，但很多需要幫忙的人仍面臨資格限制、補助執行細節等的問題，希望行政團隊隨時做滾動式的檢討，讓民眾更有感。

綠委陳秀寶指出，全國的三級警戒已經超過50天，人民全面的生活影響很嚴重，今年衛福部推出急難紓困把去年度陸續申請不符合的納入重審，但今年疫情相對去年衝擊更大，很多人將近兩個月都沒有收入，但民眾以家戶為單位申請之後，個人就不能再申請其他補助。

她說，這對於一個有三個人以上的家庭來說，兩個月的生活支出僅靠這樣的補助非常不足，希望相關單位能夠多加思考，除了以家戶為單位補助之外，個人也能夠再有其他的方案來輔助。

此外，她說，不少商號機構配合政府防疫政策停業或是分流上班，很多雇主擔心不必要的麻煩或是不願意，並未幫員工申請安心就業計畫，影響到勞工的權益，建議勞動部如果受僱員工能自證因為疫情影響他的工作，就能申請一定的金額的生活基本補助，讓廣大勞工能夠度過這個難關。

綠委蔡適應表示，目前勞工紓困貸款可以看到很多人在銀行門口排隊群聚的亂象，顯示有很多需要的人民，既然這筆錢借了還是會還回來，希望行政院能去檢討，推出的各種紓困貸款規定的名額、貸款金額和申請時間都能放寬，並簡化申請流程，不要讓大家為了申請貸款在銀行大排長龍。

綠委陳瑩指出，目前企業申請紓困是以員工來計算，每名4萬元，但並未規定企業一定要拿給員工，所以很多人拿不到這樣的補助，她不認同經濟部認為這些員工就是受惠人數，應該叫做受困人數，或者受災人數。

她說，依照經濟部提供的資料，預計可以補助45萬家的企業，金額總共444億，換算成人數，大約是111萬人左右，但有相當多的企業並沒有把錢拿出來和員工分享，截至7月4日經濟部撥出去的補助換算人數大約是18.06萬人，請勞動部去查究竟有多少勞力減班減薪卻拿不到補助。

此外，她有聽說勞動部準備將投保薪資2.4萬上勞工納入紓困補助對象，陳瑩建議這部分要想辦法納入，此外，對於營收衰退不到50％的企業，目前仍有115萬勞工，也希望無論都應想辦法幫助他們。

綠委莊競程提到，新開店家在這波疫情中至少要撐三個月，肯定是亟需紓困對象，但因沒有之前營運資料作為衰退的比照基準，這波紓困被排除在外。

他說，長照機構的紓困補助標準，規定要服務收入減少50％才能夠符合申請資格，這是把長照機構是當作很賺錢的營利事業，呼籲行政院應去檢討這樣的門檻合不合理？此次的紓困補助項目非常複雜，但只能擇一領取，建議政府應設計一套系統，讓申請人能自動擇優，「不知道這部分，政委唐鳳能否協助？」

綠委陳歐珀建議政府應檢視目前由正職員工人數來決定企業紓困金額的規定，因為許多企業用的是自由工作者或兼職員工，不可能提出這麼多的正職員工數據，但該支付的營運支出一樣要付。

至於紓困貸款，他也建議對於有需要的人能提高貸款額度、只還利息不還本金且延長期限，希望政府推出相關紓困措施，都能「從優從寬從速」辦理。