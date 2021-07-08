國立台東生活美學館邀請客籍藝術家傅菊珠首度舉辦個人展，美學館秘書蕭賢明邀請大家線上看展。（蔡旻妤攝）

國立台東生活美學館邀請客籍藝術家傅菊珠首度舉辦個人多彩的染布、拼布特展。（蔡旻妤攝）

國立台東生活美學館邀請客籍藝術家傅菊珠首度舉辦個人多彩的染布、拼布特展。（蔡旻妤攝）

國立台東生活美學館邀請客籍藝術家傅菊珠首度舉辦個人多彩的染布、拼布特展。（蔡旻妤攝）

國立台東生活美學館邀請客籍藝術家傅菊珠首度舉辦個人多彩的染布、拼布特展。（蔡旻妤攝）

受到疫情影響，藝術展覽館設全數暫停開放，國立台東生活美學館邀請客籍藝術家傅菊珠首度舉辦個人多彩的染布、拼布特展，並製作線上影音，要讓民眾宅在家也能看展，認識多樣的染布及染布之美。然而部分民眾認為線上展無法詳實細看每幅作品，傅菊珠表示，實體展已佈展完成，只要場館解封，就可以到現場體驗染布之美。

五彩繽紛的布幔搭配螺旋、圓形、不規則等色塊線條，傅菊珠以少見的冰染、鏽染、日光染、渲染、生態染等5種染色技術，創作出多采多姿染布作品。她表示，這些染色技術都源自於客家惜物精神，不浪費並善用自身周遭的資源來染布。

傅菊珠利用鏽蝕的鐵器作鏽染、洋蔥皮、蝶豆花等，與布一起加熱做生態印染，甚至作畫剩下的顏料，「我畫圖時的顏料，剩下的部分要丟掉，我覺得太可惜了，是不是說可以拿來染一塊布」，於是她仿照國外太陽染，利用日光不同程度曝曬，讓布上的顏料產生多樣的變化。

傅菊珠的首次個展卻遇上疫情，展館無法對外開放，台東生活美學館因此特別安排線上影音展，要讓民眾宅在家，也能線上遠距看展。美學館秘書蕭賢明表示，線上展覽當然有其限制，但也因此時間不受限，民眾可以不受休館限制、每天24小時看展。

此外，線上展覽畢竟有技術門檻，部分民眾認為此次染布展的線上影音，類似導言式短片介紹，民眾無法逐一細看每幅作品的染色層次與技法；傅菊珠說，實體展已佈展完成，只要等三級警戒一解封，民眾就可以到現場慢慢體驗染布之美。