行政院拍板宣布三級警戒再延長兩周到7月26日，但部分民生產業將有條件「微解封」，根據中央流行疫情指揮中心也公布延長警戒措施與適度鬆綁的對象。

而這波適度鬆綁的對象包括：

◎戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區。

◎室內：美術館、博物館、電影院、表演、維持現行機制館（無觀眾）、社教館、科博館、文化中心、賣場及超市加強人流管制。

◎運動場館：健身房、職業運動，但游泳池除外。

◎餐飲場所：餐廳、夜市、美食街和美食區等符合指揮中心指引可內用

◎國內小型旅行團（9人以下）

◎劇組拍攝

指揮中心表示，上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引，將會繼續實施「實聯制」，管制出入口、人流管控降載；另也呼籲民眾仍要維持社交距離，除了飲食外，全程都要配戴口罩，另業者也需要管理員工的健康、發生確診事件即時應變。