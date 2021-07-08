行政院今天證實三級警戒延長至7月26日，僅允許電影院、美食街等適度鬆綁，仍持續禁止休閒娛樂場所不得營業，學校、幼兒園、補習班一樣停課，會展、大型會議業不開放等10項警戒措施延長，再停業2周、將近兩個月沒收入讓這些行業的業者快要哭了。

三級警戒延長下，仍要外出全程配戴口罩，停止室內5人、室外10人以上聚會，各級學校、幼兒園、兒童照護中心、補習班維持現行機制停止上課，超商及賣場加強人流管制，結婚不宴客、喪禮不公祭，會展、大型會議、團體餐會禁止，營業場所及洽公機關落實人流管制及保持社交距離，強化落實市場及各行業防疫管理應變措施。

至於娛樂場所也將持續關閉，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似場所。

而原本屬於娛樂場所的健身房、國民運動中心則可根據指引適度鬆綁。此外全國宗教祭祀場所活動部分，一樣全面停止進香團與遶境相關活動。