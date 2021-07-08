國際貨幣基金（IMF）周三提出警告，美國若推出更多財政支持措施可能加劇通膨壓力，如果物價持續上漲，就可能需要提前升息。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周三表示，美國利率升高，可能導致全球金融環境急劇收緊，並導致新興和發展中經濟體的資本大量外流。

在IMF對美國的通膨風險進行評估之際，美國共和黨國會議員已經對拜登總統高達數兆美元的基建和福利支出計畫提出猛烈的批評。

喬治艾娃表示，美國從新冠疫情中加速復甦，許多國家將因為貿易增長而受益，但美國通膨持續升高的情勢可能比預期持續更久。

本周稍早，IMF將美國2021年經濟成長預測從4月預估的4.6%大幅上修至7%，為美國將近40年來最強勁的經濟擴張。此外，IMF將今年全球經濟成長率上修至6%，創下1970年以來新高。

該組織在對G20國家發布的報告中指出，許多國家正面臨大宗商品和食品價格持續上漲，目前這些價格已經升至2014年以來新高，使數百萬人面臨糧食安全的威脅。此外，有鑑於疫情發展和疫苗接種進展的不確定性，以及通膨升高可能比預期更為持久，全球經濟前景仍然不明。