無黨籍市議員陳廷秀表示，怎麼公投日期因疫情要延、罷免日期沒有延？中選會是不是有雙重標準？（陳世宗攝）

市議會國民黨團批中選會雙重標準 罷免案淪疫情破口誰負責

中選會日前公佈因疫情關係，原訂8月28日公投將延期舉辦，台中第二選區立委陳柏惟罷免案時間卻仍維持8月28日照常舉辦。台中市議會國民黨團與無黨籍市議員陳廷秀等，8日呼籲中選會面對同樣嚴峻疫情挑戰，中選會不應有雙重標準，否則成為疫情破口誰能擔得起責任。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，公民行使權力本該受到保障，第二選區選民應該在公投前接種疫苗，多一層保護、少一絲風險。對於近日熱烈討論的不在籍投票，黨團也認為投票延期只是治標而非治本，如何擬訂出一套適合的不在籍投票制度，才是面對萬變環境仍能讓公民行使權利的最佳解方。

無黨籍市議員陳廷秀表示，日前中選會公告罷免基進黨立委陳柏惟成案，鄉親都對可以展現罷免的民主權利感到開心；但接著看到公布的日期，不免又感到疑惑，怎麼公投日期因為疫情要延、罷免日期沒有延？中選會是不是有雙重標準？

陳廷秀說，第二選區陳柏惟在當上立委後，不但沒有替在地民眾發聲，更處處和民意作對，鄉親很希望罷免不適任的陳柏惟；但因疫情關係，鄉親也希望能平安健康地出門投票。呼籲中選會委員們，審慎評估舉辦投票的日期，不要讓鄉親要履行民主權利，還要擔心害怕會群聚染疫。

國民黨團執行長吳瓊華指出，罷免和公投只是名稱不同，實際上選務人員要布置會場，民眾要出門投票，在外地工作的鄉親得要移動回來，這些都可能讓稍被控制的疫情產生變化，難道中選會要這樣算計百姓？還是因為民進黨意要求正面迎戰，中選會喪失超然中立定位，反而聽命行事讓黨意凌駕民意之上。

國民黨團副書記長林碧秀表示，鄉親跟她說，大家都想出門投票罷免陳柏惟，要讓大家都安心出門其實很簡單，就是請中央將最近買到的國際疫苗，給選區內有投票權的民眾施打疫苗，這樣不但可以保障人民生命安全，還能守護民主價值，一兼二顧。

陳政顯強調，罷免與公投同時進行，可以節省公帑，另外，中選會應該要儘速修法實施不在籍（通訊、電子）投票，這樣就可以不用擔心回鄉移動、出門投票而引發疫情，也能避免因為延期，以致讓不適任的立委繼續做亂，戕害民主價值的落實。