賈永婕近來號召許多商業界、演藝圈朋友，募資醫療器材並親送捐贈給醫院，善舉感動無數台灣民眾的心，被封為「抗疫女神」，昨（7日）更一家五口總動員，南下高雄送醫療器材及物資到各醫院，還意外發現小港醫院院長是高中同學的堂哥，讓她直呼太巧了。

賈永婕昨（7日）全家南下高雄，配送PAPR、電子喉頭鏡及400份馬卡龍到各大醫院，她透露高雄天氣非常好，醫護人員也非常熱情，還讓她拿了雙倍禮物回家，其中包括兩隻可愛小熊，不禁開心表示：「讓我回想到本人正港青春少女時代，生了小孩後，再也沒有人送過我娃娃了」，還不忘炫耀到高醫時碰到陽建福教練，當下顧不得社交距離偷摸了一下肌肉，直呼：「超硬」。

沒想到到最後一站小港醫院時，賈永婕竟發現院長是高中同學的堂哥，而這位高中同學還曾經在她的婚紗店工作了8年，由於兩人相處如同姐妹般親密，就連講話都在比直比賤，直呼：「很難想像他有一個這麼優秀的親戚！院長的氣質風範深植我心，實在很難跟我的同學聯想在一起」。

經過一整天的奔波，賈永婕除了感謝幫她從台北載貨到高雄的大哥，還有高雄友人協助行程，更在第一時間大力贊助買單救命神器，最後不忘喊話：「謝謝部落的朋友們，疫情結束，我一定去跟你們拼小米酒，你們慘了」。

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