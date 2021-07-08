三級警戒延長，台南市長黃偉哲說，因應接下來中央可能開放解封程度，台南已準備多套應變措施，無論是三級降二級或維持三級警戒，都準備好了；夜市、小吃攤及其他場所的開放程度與防疫配套措施，一切尊重中央決定，中央做出原則性指示，地方會再進行調控。

黃偉哲表示，對於戶外大型地區，如校園、公園及戶外展館，市府會考慮開放，但必須進行人流管制，至於夜市，中央並沒有規定要關閉，因此，夜市提出防疫計畫後可以開放，出入口則會進行管制，人流也會進行控管，且須遵守3罩1消及1套，即口罩、面罩、熟食遮罩，顧客消毒及攤商戴手套。

黃偉哲說，因應接下來中央可能開放解封的程度，台南市已經準備多套應變措施，無論是三級降二級或是維持三級警戒，都已經準備好了；若仍維持三級警戒，除了原有的戶外10人、室內5人的規定之外，也研擬在中央規定許可範圍內的微解封程度下，除了夜市和戶外大型之外，也針對餐廳或夜市開放內用進行討論。

關於夜市是否開放內用，黃偉哲則表示，要看中央決定，若中央決定開放內用，市府會規定採取梅花座等社交距離，如中央禁止內用，則一律採取外帶，台南市會隨時因應中央規定做出細節的調控。