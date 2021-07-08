TVBS歡樂台《11點熱吵店》主持人「荒謬大師」沈玉琳，因疫情導致節目停錄1個多月。日前製作單位決定將棚內錄影改為居家視訊錄影，沈玉琳才總算重新開工。一向風雨無阻的娛樂圈，如今遇到新冠肺炎一度停擺，回想起19年前的SARS，沈玉琳透露當時綜藝節目依然照常錄影，大家都有做好防疫措施，量體溫、消毒都少不了，就是秉持著越是苦悶的時候越要帶來歡樂給大家。沈玉琳笑說「這回遇到這麼大的變動，搞到錄影必須要暫停、活動通通延後，真是打從娘胎以來頭一次」。

原本手邊就有好幾個網路節目的沈玉琳表示，目前節目改以視訊方式錄影，感覺像在看網路直播間，是很特別的經驗。以往在攝影棚錄影，更有人情的溫度，肉眼見到彼此甚至可以插話、有互動。視訊錄影因為技術上的考量，沒辦法即時插話，不過能看到藝人的家、私下生活，視覺上有不同的感覺。對於無法跟大家見面錄影，沈玉琳說唯一不一樣的地方是為了避免搭話，必須有耐心地聽完對方講完故事，笑說：「在攝影棚砲火比較猛烈、大家一起萬箭齊發。」

日前TVBS《11點熱吵店》在遵守疫情規範下，改採視訊方式由藝人自行錄製網路版節目，節目將帶觀眾一窺藝人的居家生活並邀請大咖嘉賓視訊聊天。有別於單純的直播型態，全新的網路版節目會於各節目的YouTube頻道播出。