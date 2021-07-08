PVC被環團稱為「毒塑膠」，因為便宜、製造方便，而成為產量僅次於PE的第二大泛用塑膠，廣泛存在於我們的生活周遭，包括建材貼皮等，看守台灣表示，PVC除了有塑化劑危害外，製造及處理的過程也會產生戴奧辛，但經實地訪查卻發現，許多商品僅標示「塑膠」、也未針對貼皮有標示材料，呼籲應標示清楚讓消費者有選擇權。

看守台灣研究員羅允佳表示，今年邀請志工實地去賣場調查，包括商品有無清楚標示、哪些商品含PVC材質、若含PVC材質商場內有無其他替代品、若無替代品則市面上是否可以找到其他材質的替代品。

羅允佳說，如在某大型賣場共找到到161項商品使用PVC材質，最多是在衛浴配件包括把柄、水管、防滑地墊等，而多數也有替代品。

立委林淑芬說，依經濟部商品標示法規定「應標示主要成分或材料」，但部分商品僅標示為塑膠，建議PVC商品應納入商標法第10條加嚴標示，也呼籲環保署應調查各民生用品，哪些物品含PVC比率高，就應研議納入應回收物品，課以清除費率，也促使業者改用替代材質。

看守台灣秘書長謝和霖呼籲，希望透過修法不只是標示材質的種類，還要標示材質的名稱，讓消費者不會選擇到對自己或對生態有危害的物品。