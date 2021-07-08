面對2018年起全球經貿變局以及近年疫情挑戰，全球供應鏈重組趨勢銳不可擋，為掌握契機鼓勵民間投資，政府先前祭出「投資台灣三大方案」，包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，其中，「根留台灣」與「中小企業」兩大方案貸款額度已用罄，行政院蘇貞昌今於院會拍板，「投資台灣3大方案」續辦至年底，並加碼1500億元的貸款額度。

「投資台灣三大方案」自2019年推動至今大約兩年半的時間由於國內投資踴躍，「根留台灣」與「中小企業」兩大方案貸款額度於今年3月皆已用罄，政院決定再加碼，「根留台灣」方案貸款額度再加碼500億元額度（合計額度達1300億元），而「中小企業」方案將加倍原有額度，新增額度1000億元（合計額度達2000億元），相關經費由國發基金支應辦理。

蘇貞昌表示，過去因為中美貿易戰，我們適時抓住機會，推動「投資台灣三大方案」，2年多來，成功吸引927家企業、帶來超過1.2兆元投資，為各地創造超過10萬個就業機會，給台灣經濟帶來強大的支撐動能。

蘇貞昌說，為了讓還在待審的50多家廠商能儘速取得所需的資金，也讓更多有意投資台灣，且符合國家重點產業發展策略的大企業及供應鏈的中小企業都能及時獲得挹注，今天就會核定，同意提高，「根留台灣」與「中小企業」兩大方案貸款額度，合計增加1500億元，銀行的手續費同樣也由政府給予補助。

經濟部表示，兩大方案補助期限皆由原本5年改為3年，此外，「根留台灣」方案的支付銀行委辦手續費，維持方案規劃，採階梯式補助20億元以內0.5％、20億元至100億元0.3％及逾100億元0.1％。而「中小企業」支付銀行委辦手續費部分則是由原有1.5％下修至0.7％，其餘規則維持不變。