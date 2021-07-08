618促銷檔期沒跟上？電商免運還不夠優惠？近期確診人數不斷創新低，雖然行政院考量降級後的人流跨區移動，擬延長至7/26，然而正值暑假旺季，傑昇通信年中慶今（8）日登場，再推7款爆品，包含蘋果、三星、HTC、小米及OPPO等熱門品牌手機及Lenovo平板，iPhone 12（128G）現省3千5、三星旗艦機Galaxy S21+（8GB+256GB）現降9千，空機價只要23990元。

傑昇通信年中慶降價優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

以為錯過618檔期就沒有便宜iPhone可買嗎？北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信年中慶於今日正式登場，目前仍是蘋果銷量擔當的iPhone 12系列，即日起至7/11止，於傑昇通信門市購iPhone 12（128GB）只要24990元，現省3510元，優惠力度非常大。

傑昇通信也祭出活動最優惠的三星Galaxy S21+（8GB/256GB），於年中慶活動期間購機，最高現折8910元，用23990元即可入手內建高通S888處理器、6.7吋螢幕及IP68防塵防水等級的S21+，且相機鏡頭支援 3倍混合光學變焦+30倍數位變焦功能，新增的直播錄影模式，前後鏡頭可同時錄製影片，至三星官網登錄再送ITFIT筋膜槍（市價$2990元）。

再來是配備億級畫素、6.67吋螢幕、120Hz螢幕更新率、5020mAh大電量的4G手機紅米Note10 Pro，不僅擁有旗艦規格，價格依舊維持高性價比，至傑昇通信門市購買8千有找；另一款紅米Note 10S，提供6.43吋螢幕、6400萬畫素AI四鏡頭、5000mAh電量等配置，傑昇通信門市售價只要6499 元，對於暫時還沒有換5G打算的消費者來說是很划算的選擇。

傑昇通信年中慶還有超效續航的HTC U20 5G，6.8吋大螢幕與5000mAh電池的實用配置，真台灣製造的國產5G手機最低優惠價11690元，現賺7300元；具有1600萬畫素前鏡頭、6.51吋螢幕，一樣有5000mAh電量的OPPO A54原價5990元，傑昇通信門市破盤價4290元；此外，還沒入手平板的人有福了，Lenovo Tab M8 WiFi（32G）只賣3990元，消費者得把握好機會。