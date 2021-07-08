藝人黃子佼(佼佼)今年已經49歲，但外型數十年如一日，擁有一張娃娃臉，跟成熟穩重的個性形成反差萌，他與小20歲的老婆孟耿如無論外型還是想法，都無違和，可見黃子佼內外都凍齡，最近因為疫情關係，藝人們也都暫時停工宅在家，佼佼不時在社群分享舊照，近日貼出自己國中時的照片，不但秀出當年超日系的穿搭，還讓漂亮表姊曝光，讓眾人為之驚艷。

疫情宅在家期間，佼佼不時分享舊照片，近日他挖出國中照，表示先前他曾po過國小的畢業照，是1984年在天母時拍的，「彷彿時光停格了，大家都說我沒變」，今天他貼出國中照，表示當時還有髮禁，所以他剃了平頭，但佼佼的穿搭，卻讓眾人完全沒注意到髮禁這件事。

照片中十多歲的黃子佼，穿著淡藍襯衫配寬版牛仔褲，搭配了一件尺寸略大的灰白格子鋪民西裝外套，雖然理了大平頭，但他戴著大大的透明膠框眼鏡、戴著耳機，而跟他同框的表姊，則是頂著微卷長髮，穿粉色襯衫外搭長版灰色V領毛衣，兩人的穿搭放到今天來看，還是很有文青潮味。

黃子佼回憶當年，表示那幾年台灣開始流行日本文化，他跟表姊很哈日，出門都會認真打扮，這張照片是在中山北路上拍的，他笑稱：「留下做作的照片」，而黃子佼稱讚身旁表姊實在很美，「簡直日雜的偶像」，眾網友看了也驚艷，甚至有明星臉「中森明菜無誤」。