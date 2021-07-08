韓國製「新型移動式負壓隔離艙」展開即可使用，配備3個3M HEPA濾毒罐，可防止帶病菌的氣體向外擴散。（王文吉攝）

玩美女人時尚診所捐贈「新型移動式負壓隔離艙」，並委託醫療器材廠商教育訓練。（王文吉攝）

台中市消防局第一大隊回贈感謝狀。（王文吉攝）

防疫三級警戒傳出四度延長，加上新冠肺炎出現變種病毒Delta，身處第一線的消防救護員經常曝露染疫風險。前台中市議員翁美春牽線「玩美女人時尚診所」，8日捐贈價值近40萬元的「新型移動式負壓隔離艙」給豐原消防分隊，可將病菌阻隔於艙內，提升值勤防護。

前市議員翁美春及玩美女人時尚診所全體員工都非常關心消防人員載運病患過程中的安全性，便聯合捐贈「新型移動式負壓隔離艙」給台中市消防局。8日上午舉辦捐贈儀式，並派員到場教學，提升消防救護員對於設備的熟悉度，期盼第一線消防人員能妥善利用。

移動式負壓艙備配3M濾毒罐，可防止帶病菌的氣體向外擴散，號稱「超級防護罩」。玩美女人時尚診所經理黃心柔表示，負壓艙在SARS期間被廣泛利用，醫院未設有汙染專用通道者，可使用移動式負壓艙替代，去年疫情爆發時，即向韓國下訂，直到最近才到貨3座。

翁美春表示，過往SARS期間，使用的負壓隔離艙為「充氣式」，使用前需要先將艙體充氣，新型負壓艙」本身具有塑膠支架，展開即可使用，對於消防人員來說，更為方便、省時，且材質厚實，消毒後可重複使用。

豐原分隊長陳彥翰表示，防疫期間消防救護出勤仍有染疫風險，「新型移動式負壓隔離艙」操作簡單，只需將病患置於艙內，並固定在擔架床上，啟動設備主系統，艙內即轉為負壓狀態，配備3個3M HEPA濾毒罐，可防止帶病菌的氣體向外擴散，提升救護車內人員安全。