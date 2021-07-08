行政院長蘇貞昌去年底宣布要在嘉義縣設科學園區，經過評估選址，南科管理局已公告以太保市縣府所在地附近台糖太保農場，原交大預定地為優先評估規畫區位，縣府經濟發展處表示，預計10月先期規畫就會出爐，年底選址定案報行政院核定，大約明年初就會設科園區辦公室，進行招商。

根據南科管理局的公告內容，嘉義園區推動構想係於嘉義縣既有產業基礎下，並從4塊台糖土地加以評估交通條件、環境條件、開發潛力、開發執行後，經檢視地方政府政策及發展需求，並考量高鐵加乘連結科學園區效益，初步以太保市縣府所在地附近太保農場，原交大預定地為優先評估規畫區位。

今8日上午縣府經濟發展處長江振瑋回覆議員戴光宗質詢時，表示6月25日南管局已公告徵求意見，目前縣府與南科管理局兩個月就會開平台會議，8月會做非都市土地開發評估作業，9月進行環評，預計10月先期規畫就會出爐，年底就會報行政院核定，明年初設科園區辦公室、招商，2023年就會做土地招租和建設。