家家有本難念的經，但吵完架這樣反應會不會太激烈？日前，新北市一名19歲湯姓男子，防疫期間帶張姓女友回苗栗通霄老家居住，可期間張女因為湯男跟祖母說話很不耐煩、很沒禮貌，因此前（6）日晚間雙方一言不合吵了起來，女方還揚言湯男個性不改就分手，氣得湯男情緒失控下，拿起消毒酒精與藥物在女友面前吞下，家人見狀趕緊報警，所幸送醫後成功從鬼門關拉回來。

6日晚間10時10分，警方接獲通報，知悉轄區內有1名湯姓年輕男子意圖服藥輕生，於是馬上前往救援。警方到場後，發現獨自坐在自宅三合院前台階的湯男，臉色蒼白、表情痛苦猙獰，遂速通報警消119救護車到場救護，並立即送醫搶救。

據張女表示，自己與男友原住新北市，因疫情關係跟湯男回通霄鎮祖母家防疫，因為她平日見湯姓男友跟73歲祖母講話口氣很差，態度又輕浮，所以有點看不下去，試圖好言規勸，豈料小倆口竟發生口角，張女一怒下便向湯男放話，若他不改正自己的行為，雙方就分手收場，但張女萬萬沒想到，湯男行為瞬間失控企圖尋短，當眾人的面吞下大量藥物和消毒酒精，所幸緊急送醫後，順利挽回一條寶貴生命。

因此警方呼籲，家人之間意見相左、發生溝通問題時，務必以理智、平和的方式處理，有時要換個方式表達關心，而不是一直講道理，只要找回彼此最舒適的關係，就不會發生無法挽回的撼事！

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