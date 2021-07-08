宜蘭縣有1108席路邊停車位，是由收費員製單，民眾再前往超商等處繳費，宜蘭縣政府公開徵求廠商設置無人化管理設備，在宜蘭市文化路、礁溪鄉育才路試辦路邊停車智慧化管理計畫，今天（8日）縣長林姿妙前往視察，設備將在9日正式啟用，縣府會視試辦成效再逐步推廣各地。

試辦計畫以宜蘭市文化路（7席）及礁溪鄉育才路（16席）為試辦場域，已公開徵求民間業者參與，並完成建置無人化管理設備執行路邊停車管理；為提高用路人之辨別度，停車格側皆繪製「智慧停車」標字，並加設告示牌面。

交通處表示，智慧化停車管理設備是透過在席偵測、車牌辨識、無紙化開單技術，讓民眾在車輛駛離前，只要至緊鄰的繳費機查詢停車費，即可以電子票證（悠遊卡、一卡通）、第三方電子支付（Line Pay、街口支付、Pi錢包）方式立即繳費，或隔日至四大超商查詢繳費。

縣長林姿妙今天前往宜蘭市文化路視察，盼這項計畫能增加停車管理效率，也可以提供給縣民更優質的服務。

停車收費時間是每日上午8時至晚間10時，停車未逾10分鐘免予收費，逾10分鐘，未逾半小時收費15元，逾半小時部分，每半小時收費15元，未滿半小時者，以半小時計。